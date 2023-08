Il noto procuratore Federico Pastorello lancia l’allarme sul calciomercato: ecco che cosa ha detto in merito

Federico Pastorello lancia l’allarme delle pazze spese sul calciomercato nella sua intervista al Corriere della Sera.

LE PAROLE – «La verità è che fra diritti televisivi dorati, incassi da stadio e tournée remunerative, oggi il numero di club che hanno aumentato a dismisura i propri ricavi e che possono quindi permettersi shopping selvaggio si sono moltiplicati. Prima erano quattro o cinque in tutta Europa, oggi sono molti di più. Pensiamo a Sandro Tonali: non è andato allo United o al Liverpool, come sarebbe successo solo qualche anno fa, ma al Newcastle. Siamo di fronte a una ricchezza diffusa che non riguarda solo la Premier: pensiamo al Real Madrid, al Bayern, al Psg. A differenza della serie A dove i soldi sono pochi e dove dobbiamo arrangiarci con le idee, all’estero i ricchi sono tanti. Con la conseguenza che a livello di mercato globale la domanda supera ampiamente l’offerta, soprattutto per certi ruoli specifici, come quello dell’attaccante centrale».

