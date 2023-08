Calciomercato Roma, assalto giallorosso a Marcos Leonardo: il brasiliano era un obiettivo prima della Lazio

Come riferito da Gianluca Di Marzio, la Roma avrebbe individuato in Marcos Leonardo il rinforzo giusto per il proprio attacco. Il brasiliano, 5 gol nelle ultime 4 gare, potrebbe sbarcare nella Capitale ma sulla sponda giallorossa del Tevere, dopo essere stato accostato anche alla Lazio.

Tiago Pinto fa sul serio e molto presto potrebbe anche presentare una prima offerta per il classe 2003.

