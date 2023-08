Veliz Milan, rossoneri pronti a contattare l’agente: le ultimissime sul futuro dell’attaccante del Rosario Central

Il Milan continua a monitorare molto attivamente Alejo Veliz, giovanissimo attaccante di proprietà del Rosario Central.

Come riportato dal Corriere dello Sport, i rossoneri si sono già mossi con l’agente del giocatore pur non avendo presentato ancora un’offerta per lo stesso. Sull’argentino, che ha una clausola rescissoria da 15 milioni, c’è anche il Torino.

The post Veliz Milan, rossoneri pronti a contattare l’agente: le ultimissime appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG