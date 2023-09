Kolo Muani, ex Eintracht Francoforte e ora nuovo attaccante del PSG, ha parlato della trattativa che lo ha portato in Francia all’ultimo minuto

PAROLE – «È stato un trasferimento all’ultimo minuto! Sono molto felice, molto orgoglioso di essere qui. E poi ho visto che il Presidente ha fatto di tutto per farmi arrivare”, ha detto in un’intervista per il sito ufficiale del PSG. È il club per cui tifavo da piccolo ed è dove sono cresciuto. È la mia città, quindi ho fatto anche io di tutto per tornarci. È sempre bello tornare alle origini e cercare di arrivare il più lontano possibile con il club che ami. E poi sono curioso di vedere cosa vuole fare il mister con questa nuova squadra e con questo progetto che mi attira enormemente. Ora dobbiamo metterci al lavoro».

