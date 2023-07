Luis Enrique, allenatore del PSG, ha parlato ai canali ufficiali del club francese in vista della prossima stagione

Luis Enrique, allenatore del PSG, ha parlato ai canali ufficiali del club francese in vista della prossima stagione.

PAROLE – «I dirigenti hanno un’idea molto chiara della squadra che vogliono costruire, del progetto che vogliono costruire utilizzando le risorse a disposizione del Paris Saint-Germain. E non parlo solo di risorse economiche, penso anche a risorse in termini di infrastrutture. Da lì, penso che questo progetto riunisca tutto ciò che è necessario per un allenatore del mio livello. Il mio obiettivo è che i tifosi del Paris Saint-Germain siano orgogliosi della loro squadra, di ciò che vedono in campo, di godersi lo spettacolo. E apprezzeranno se vedono fatica, lavoro, una squadra che attacca bene e difende bene, una squadra che gioca insieme, un gruppo unito. Se gli piace, e sono sicuro che gli piace, allora saranno orgogliosi della loro squadra».

