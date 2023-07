La Fiorentina ha ufficializzato l’addio di Jacob Rasmussen, difensore danese, che si trasferisce al Brondby

Di seguito il comunicato del Brondby sull’arrivo di Jacob Rasmussen dalla Fiorentina per circa 3 milioni di euro.

COMUNICATO – Il 26enne difensore centrale danese Jacob Rasmussen torna a casa in Danimarca dopo un lungo periodo all’estero, dove negli ultimi anni è stato sotto contratto con la Fiorentina, ma ceduto in prestito, tra gli altri, a Vitesse e più recentemente Feyenoord. Jacob Rasmussen si trasferirà al Brøndby IF con un contratto quadriennale con effetto immediato e si unirà alla squadra questa mattina al ritiro.

