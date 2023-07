Tutti i numeri e le statistiche di Marcel Sabitzer e Renato Sanches, due obiettivi del calciomercato della Roma

Tre giorni fa, tra i tanti che stanno raccontando le mosse di mercato della Roma, La Gazzetta dello Sport ha delineato un ballottaggio a centrocampo tra due ottimi giocatori che recentemente si sono un po’ perduti: Marcel Sabitzer del Bayern Monaco e Renato Sanches del Psg. Teoriche acquisizioni non semplici, ma certamente uomini di un certo spessore, che nel passato lo hanno mostrato: «Il giocatore austriaco, reduce da due stagioni poco brillanti sia in terra bavarese che in prestito al Manchester United, ha aperto all’idea del trasferimento, ha aperto all’idea del trasferimento». Per Sanches, invece, potrebbe risultare determinante ai fini della riuscita dell’operazione «l’ottimo rapporto che lega il presidente Dan Friedkin ad Al-Khelaifi, come ha dimostrato il trasferimento in prestito della scorsa stagione di Wijnaldum». Quali caratteristiche emergono dal loro ultimo rendimento? Prendiamo in esame l’ultimo torneo: nel caso di Sabitzer facciamo riferimento alla parte giocata esclusivamente nel 2023, quando è sbarcato in Premier League al termine della sessione invernale di mercato.

PARTITE – Forzatamente, il giocatore del Manchester United ha avuto meno opportunità di mettersi in mostra. Solo 11 le presenze, a differenza del portoghese che si attesta sulle 23. I minuti, però, non sono distanti: nel Psg, di fatto, Sanches non è mai uscito dal suo ruolo di riserva. Nota che li accomuna è la correttezza, hanno meritato entrambi un solo cartellino giallo nelle loro partite.

POSIZIONAMENTO – Il raggio d’azione e le posizioni occupate da Sabitzer sono molto più ampie di quelle di Renato Sanches. Tenendo conto delle scelte di Ten Hag e Galtier su di loro, la sensazione è che Mourinho avrebbe più possibilità combinatorie con il primo dei due.

FASE DI POSSESSO – Stravince il confronto il giocatore del Psg, il suo insieme è dominante rispetto al possibile rivale.

FASE DIFENSIVA – Le parti si ribaltano. La media a partita dice che il lusitano è più scorretto, mentre il centrocampista dello United lavora bene soprattutto in fase di recupero palla.

FASE OFFENSIVA – Fare gol non è il loro mestiere e più in generale in attacco il contributo non è rilevante. Unico livello alto toccato è quello di Sanches nella produzione di tiri. La scorsa stagione, peraltro, ha chiuso con 2 soli gol in Ligue 1. Sabitzer non ha segnato in Premier, mentre nei mesi precedenti col Bayern era andato a bersaglio in Bundesliga contro il Friburgo.

FASE AEREA – Escludendo la dimensione prettamente conclusiva, dove latitano tutti e due, sul gioco a palla alta il confronto è tutto dalla del giocatore più esperto, il ventinovenne Sabitzer.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG