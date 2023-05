Il fenomeno argentino Lionel Messi è intervenuto sui propri social per scusarsi per le ultime vicende capitate col Psg

Lionel Messi, attaccante del PSG, si è scusato con i tifosi parigini attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale dopo il viaggio in Arabia Saudita non autorizzato dal club francese.

PAROLE –:«Voglio chiedere perdono ai miei compagni e al club. Pensavo che avremmo avuto un giorno di riposo dopo la partita, come al solito, e avevo già organizzato il viaggio e non potevo annullarlo. Lo avevo già fatto in passato. Io sono qui, in attesa di quello che deciderà la società».

