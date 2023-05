Joaquin Correa avanza a grandi passi verso una maglia da titolare per Roma-Inter di domani: è in vantaggio sul connazionale Lautaro

Joaquin Correa è un serio candidato a partire da titolare al fianco di Lukaku nell’attacco dell’Inter per il match di domani contro la Roma. A riportarlo e Sky Sport, ma alcuni indizi li ha lasciati trapelare lo stesso Inzaghi. Il tecnico nerazzurro, infatti, durante l’intervista alla vigilia del match ha parlato dell’importanza delle rotazioni (qui tutte le sue dichiarazioni).

Riposo in vista, dunque (almeno per l’inizio della partita) per Lautaro Martinez che sarà preservato in vista dell’euroderby contro il Milan di mercoledì.

L’articolo Roma-Inter, Correa in vantaggio su Lautaro: arrivano conferme dalle parole di Inzaghi proviene da Inter News 24.

