Al PSG non basta il gol messo a segno dall’asso brasiliano per strappare i tre punti contro il Reims: il Lens si avvicina ancora

Beffa al 96′ per il PSG, raggiunto dal Reims in pieno recupero proprio quando al Parco dei Principi tutti stavano assaporando il sapore di una vittoria che portava la firma di Neymar.

Parigini ora a 48 punti in classifica, solamente 3 in più del Lens secondo che ha ora l’occasione di dire la sua per la lotta al titolo.

L’articolo PSG, non basta Neymar: il Reims fa 1-1. E il Lens è sempre più vicino proviene da Calcio News 24.

