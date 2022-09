Filtra ottimismo in casa PSG per il recupero di Vitinha contro la Juventus in Champions League: gli esami sono rassicurante

In casa PSG filtra ottimismo sul recupero di Vitinha in occasione del debutto in Champions League contro la Juve.

Gli esami a cui si è sottoposto hanno dato un riscontro rassicurante, dopo che il calciatore aveva dovuto lasciare il campo contro il Nantes per una botta al ginocchio sinistro.

