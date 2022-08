Il Psg ha presentato l’ultima offerta per Skriniar, l’Inter ha rifiutato la proposta e tolto dal mercato lo slovacco

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la nuova offerta dei francesi non era congrua con le richieste così l’Inter ha declinato. I parigini non faranno più altre offerte e Inzaghi può essere contento che il centrale non lascerà Appiano Gentile.

L’articolo Psg Skriniar, l’Inter rifiuta l’ultima offerta e Zhang lo toglie dal mercato proviene da Calcio News 24.

