Il Paris Saint-Germain segue Bernardo Silva: sondaggi avviati con il Manchester City per il centrocampista portoghese

Rimane in dubbio il futuro di Bernardo Silva. Il PSG, secondo quanto riportato dall’Equipe, avrebbe fatto un primo sondaggio con il Manchester City.

Nonostante i rapporti non idilliaci tra le due proprietà si potrebbe trovare comunque un’intesa. I Citizens però non mollano sul rinnovo: secondo quanto riportato dallo Star on Sunday, la nuova offerta degli inglesi sarebbe di più di un milione al mese.

