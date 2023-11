Il PSG ha ufficializzato il riscatto di Goncalo Ramos, attaccante portoghese proveniente dal Benfica

Di seguito il comunicato del PSG sul riscatto di Goncalo Ramos per ben 65 milioni di euro. Il portoghese, arrivato in estate in prestito dal Benfica, ha firmato fino al 2028. Una decisione lampo dei parigini, evidentemente convinti dalla prestazioni.

COMUNICATO – «Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare di aver esercitato l’opzione per l’acquisto di Gonçalo Ramos. L’attaccante portoghese è ora legato al club fino al 2028».

