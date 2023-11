La decisione di Axel Kjall, ct della Svezia Under 16, di convocare il figlio di Zlatan Ibrahimovic

Axel Kjall, ct della Svezia Under 16, ha parlato a Aftonbladet della prima convocazione di Vincent Ibrahimovic in nazionale. Il ragazzo gioca nelle giovanili del Milan.

PAROLE – «Vincent sta crescendo nel Milan, un’ottima accademia, sarà uno dei 66 giocatori che non vedrò l’ora di incontrare qui a Buson a inizio dicembre. In base a quanto ho osservato in video, è un centrocampista bravo nei passaggi e ad orientarsi, è anche un buon rifinitore. Capisco che sia una scelta che genera scalpore, suo padre è tra i migliori calciatori svedesi di tutti i tempi e ora tocca a lui essere coinvolto».

