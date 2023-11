Le parole di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, sulla questione stadi in Italia

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato a margine della presentazione del libro Mapei Stadium. Lo stadio che si apre alla cultura. Di seguito le sue parole riportate da sassuolonews.net.

PAROLE – «Il primo ricordo che mi viene in mente risale a 10 anni fa, quando la famiglia Squinzi decise di acquistare lo stadio ed è un ricordo fantastico perché mi fa venire in mente da dove siamo partiti, le condizioni dello stadio, e l’obiettivo di organizzare il Trofeo Tim che andò in diretta su Canale 5. Mi ricordo la famiglia Squinzi. La UEFA ha riconosciuto questo come uno degli stadi più belli del calcio italiano. Qui si sono organizzati degli eventi straordinari. Abbiamo ospitato per 3 volte la Nazionale, abbiamo organizzato una Supercoppa italiana e tanti altri eventi. È una struttura che si presta non solo al Sassuolo e alla Reggiana ma ai grandi eventi internazionali» .

