Zaire Emery, centrocampista del Psg, si è raccontato tra sogni e obiettivi al quotidiano Tuttosport. Le sue dichiarazioni:

OBIETTIVI – «Innanzitutto essere convocato nella Nazionale A francese. Non mi dispiacerebbe battere il record di Camavinga, il più giovane debuttante con i “Bleus” a 17 anni, 9 mesi e 29 giorni. Io fra pochi giorni avrò 17 anni e 8 mesi… La Champions League, l’Europeo e naturalmente il Golden Boy. Senza scordare la Ligue 1 di cui siamo detentori».

MILAN – «I complimenti fanno piacere e inorgogliscono. Ma poi finiscono lì perché domani è un altro giorno. Domani vuol dire arrivare presto al campo e allenarsi, allenarsi, allenarsi. Il lavoro è fondamentale: quello atletico, fisico e sul pallone. Solo così si migliora. Ho dato tutto me stesso, come in ogni partita. Ma non è perché giocassi in Champions e c’era il Milan. Io cerco sempre di dare il meglio, il massimo, in qualsiasi gara di qualsiasi competizione. Sono ambizioso, mi pongo degli obiettivi e punto a centrarli».

CENTROCAMPISTI APPREZZATI – «Dei giovani Bellingham, sicuramente. E poi Modric».

