PSG, Hugo Ekitike in uscita dalla formazione parigina: nel suo futuro potrebbe esserci un trasferimento in Inghilterra

Hugo Ekitike, attaccante francese classe 2002, resta in uscita dal PSG, club che potrebbe lasciare già a gennaio visto il poco spazio trovato.

Stando quindi a quanto riferisce Foot Mercato, il calciatore sembra diretto in Premier League: i club inglesi sarebbero al momento in vantaggio per prelevarlo.

