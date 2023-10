John Terry, ex difensore e capitano del Chelsea, ha svelato un retroscena sul passaggio di Kevin De Bruyne nel club londinese

Ai microfoni di Obi One Podcast, John Terry ha svelato un retroscena su Kevin De Bruyne ai tempi del Chelsea.

LE PAROLE – «Kevin De Bruyne non era una persona facile da allenare a quel tempo. Probabilmente perché giocava poco, ma aveva sempre la testa bassa ed era di cattivo umore. Era come un bambino che va al parco giochi e nessuno vuole giocare con lui. Una volta Eto’o litigò con lui perchè il belga non si allenava come voleva Samuel».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG