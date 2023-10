Ibrahimovic riflette sulla proposta del Milan: ecco cosa potrebbe convincere l’attaccante svedese a tornare in rossonero

Zlatan Ibrahimovic continua a riflettere sulla proposta che il Milan gli ha avanzato in queste settimane, per due strade che potrebbero nuovamente incrociarsi. Il Corriere della Sera precisa che sulla scelta dello svedese non influiranno né soldi né il ruolo che andrebbe ad avere in rossonero.

Per l’ex attaccante la proposta di Cardinale è intrigante e il motivo della riflessione riguarda solo ed esclusivamente la scelta di vita che andrebbe a fare dopo aver appeso gli scarpini al chiodo.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG