Poche ore fa è arrivata l’ufficialità di Pulisic al Milan. Il Chelsea con un comunicato sul proprio sito ufficiale ha salutato l’americano:

Il 24enne è arrivato allo Stamford Bridge nell’estate del 2019 dopo aver accettato di unirsi ai Blues dal Borussia Dortmund all’inizio dell’anno. Ha avuto un primo impatto con un assist nella Supercoppa UEFA contro il Liverpool prima di annunciarsi nella fase di Premier League contro il Burnley.

Pulisic ha segnato una tripletta a Turf Moor, diventando solo il secondo americano a raggiungere quell’impresa nella massima serie inglese. Ha concluso la sua stagione d’esordio – che è stata interrotta a causa della pandemia di Covid-19 – in una forma brillante e ha svolto un ruolo chiave nel garantire che il Chelsea finisse tra i primi quattro della Premier League.

Ha anche segnato nella finale di FA Cup contro l’Arsenal e ha concluso la stagione con 11 gol in tutte le competizioni.

Pulisic ha prodotto momenti chiave durante il rodaggio dell’importante stagione 2020/21 del Chelsea. Ha segnato nell’andata della semifinale di Champions League contro il Real Madrid e ha creato un gol per Mason Mount nella gara di ritorno. Sono stati passi fondamentali per il nostro successo a Porto.

La Supercoppa UEFA e la Coppa del mondo per club FIFA sono state vinte nella terza stagione di Pulisic, che ha anche battuto il record per il maggior numero di gol segnati da un americano in Champions League. Il momento clou della sua stagione finale è arrivato sul palcoscenico internazionale quando ha guidato l’USMNT alla fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo 2022.

Durante la sua permanenza al Chelsea, Pulisic ha giocato 145 partite e segnato 26 gol. Se ne va con tre medaglie dei vincitori.

Auguriamo ogni bene a Christian e lo ringraziamo per tutti i suoi contributi durante il suo tempo al club.

