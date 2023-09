Pulisic va soltanto ad intermittenza, l’americano bocciato dai giornali: «La luce rimane quasi sempre spenta»

Quella di ieri non è stata certamente la giornata di Christian Pulisic. Dopo un inizio di stagione molto promettente, l’americano del Milan ieri non ha saputo incantare come al suo solito e i giornali non mancano nel sottolinearlo.

Il Corriere dello Sport gli da un 5,5 in pagella: «Contribuisce alla rete di Leao con un doppio recupero, agisce in posizione più centrale rispetto al solio ma la luce rimane quasi sempre spenta».

