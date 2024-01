L’attaccante del Milan, Christian Pulisic, ammette di crede ancora allo scudetto, nella lotta con Inter e Juve: le parole dello statunitense

Intervistato dal The Athletic, Christian Pulisic ha detto la sua sulla prima metà di stagione al Milan, sfidando Inter e Juve per la lotta scudetto.

ESPERIENZA AL MILAN – «Mi sto divertendo molto. Mi è stata data una grande opportunità qui».

SCUDETTO – «Manca ancora mezza stagione, quindi non mi sembra giusto. Continueremo a spingere e a fare del nostro meglio. Abbiamo ancora molto da giocare. Siamo ancora in Europa League. Ci sono ancora molte partite in campionato in questa stagione, quindi non siamo affatto scoraggiati da quello che sta succedendo. Continueremo a spingere per vincere le partite e speriamo di rendere orgogliosi i nostri tifosi».

