Nel cuore dello sport nazionale, il calcio continua a riservare emozioni e strategie che tengono con il fiato sospeso tifosi e appassionati. Il Milan si prepara con impegno e determinazione alla prossima sfida casalinga contro l’Empoli.

Un confronto che si annuncia ricco di tensioni e opportunità, in un momento cruciale della stagione dove ogni punto ha il suo peso d’oro nella scalata verso la vetta della classifica. Dopo il pareggio casalingo dopo la Juventus tornare alla vittoria è quanto mai decisivo per non perdere ulteriore terreno rispetto alle squadre che, al momento, sopravanzano il Milan e che non accennano a rallentare la propria corsa.

La sfida con l’Empoli con l’incognita Pulisic e Leao

La squadra rossonera, guidata dall’allenatore Paulo Fonseca, ha iniziato a mettere a punto la strategia per l’importante incontro di sabato quando a San Siro ci sarà la sfida contro l’Empoli. La gara di preannuncia fondamentale per tentare di ridurre il divario con le squadre che al momento occupano le prime posizioni in classifica. La recente vittoria ottenuta nell’incontro di Champions League contro lo Slovan Bratislava ha restituito morale e fiducia alla squadra, nonostante alcuni leggeri contrattempi fisici che hanno interessato due giocatori chiave. In casa tiene però banco la situazione legata a Pulisic e Leao, entrambi usciti un po’ malconci dalla sfida europea di Bratislava.

Pulisic e Leao ko dopo Bratislava Il responso da Milanello

Christian Pulisic e Rafael Leao, entrambi momentaneamente frenati da piccoli problemi fisici riscontrati a seguito dell’ultima partita europea, hanno ripreso pienamente gli allenamenti, scrive Calciomercato.com. La presenza attiva di questi talenti durante la sessione di preparazione indica un recupero ottimale, elemento fondamentale per la strategia di Fonseca che punta a un Milan capace di esprimere il proprio potenziale offensivo anche nell’imminente match casalingo. Con l’eccezione dei lungodegenti Ismaël Bennacer e Alessandro Florenzi, e la forzata assenza di Luka Jovic, che dovrà sottostare a un periodo di riposo di quattro settimane dopo un’operazione per la risoluzione di problemi di pubalgia, Fonseca dispone di un organico quasi al completo. Questo gli permette di valutare diverse opzioni tattiche e di formazione in vista del duello con l’Empoli, offrendo al tecnico l’imbarazzo della scelta per ogni zona del campo.

Rafael Leao

Fiducia in attacco

Una notizia che rincuora in particolare il reparto offensivo è la conferma di Rafael Leao tra i titolari. L’attaccante, dopo aver dovuto osservare un turno di sosta, è pronto a tornare protagonista e a mostrare il suo indiscutibile talento, come già dimostrato nella recente e combattuta partita contro la Juventus. Insieme a lui, anche Álvaro Morata rientra dalla squalifica e Emerson Royal prenderà il posto di Davide Calabria, arricchendo così le scelte in fase offensiva e garantendo freschezza e imprevedibilità all’attacco milanista.

