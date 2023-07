Pulisic Milan: giocatore sempre più vicino. L’idea di Pioli è… Il tecnico immagina già il Milan con lo statunitense in formazione

Il Milan è sempre più vicino a chiudere l’affare di Christian Pulisic. Un giocatore voluto sia dalla società, statunitense come lui, sia dal tecnico della squadra.

Secondo quanto riportato da The Athletic, l’idea di Pioli su Pulisic sarebbe quella di utilizzarlo come posizione in campo soprattutto come “numero 10”.

