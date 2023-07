Luca Marchetti ha commentato la strategia di mercato dell’Inter, con le trattative in entrata e uscita: le parole

Ai microfoni di Sky Sport, Luca Marchetti parla del mercato dell’Inter, con le strategie nerazzurre che paiono accomunate dallo stesso comune denominatore: il rischio.

LE PAROLE- «Lo stiamo raccontando dall’inizio del mercato, l’Inter ha bisogno di lavorare a zero: tanto entra quanto esce. Ha bisogno di fare cassa per poi puntellare la rosa. L’essere arrivati in finale di Champions League ha permesso ai nerazzurri di non dover cedere campioni per fare cassa, ma per abbassare il monte ingaggi, ampliare la rosa. Il mercato dell’Inter è fatto rischiando, per esempio con Frattesi si ha l’intesa di massima ma si perde tempo per avere altri introiti. Così c’è il pericolo che si inseriscano altre squadre, Ausilio e la società sanno la situazione»

