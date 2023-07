Morata Milan: in settimana i primi contatti! Cosa succede. La dirigenza rossonera incontrerà il giocatore per capire le sue intenzioni

Per l’attacco della prossima stagione, il nome in pole per il Milan per affiancare Olivier Giroud è Alvaro Morata.

Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, in settimana, ci sarà un primo vero contatto tra le parti. Le intenzioni dei rossoneri è capire la fattibilità dell’operazione.

