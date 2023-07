Il Manchester United presenterà oggi al cospetto dell’Inter la prima offerta ufficiale per Andrè Onana: i dettagli

Come rende noto La Gazzetta dello Sport, l’Inter è in attesa della prima offerta ufficiale da parte del Manchester United per il portiere-regista Andrè Onana.

La cifra dei Red Devils dovrebbe essere intorno ai 40 milioni, e verrà rispedita al mittente dai nerazzurri.

L’Inter non prenderà in considerazione la cessione del portiere per meno di 60 milioni, ma secondo la Rosea l’accordo potrebbe essere chiuso per una cifra che tocca i 50 milioni più bonus.

Si attendono aggiornamenti in queste ore caldissime.

