Il Milan ha in pugno Pulisic. L’americano potrebbe essere il prossimo acquisto di mercato dei rossoneri.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio manca l’ultimo ok finale del Chelsea all’ offerta di 20 più bonus. La sensazione è che si possa chiudere in tempi brevi per cercare di farlo avere a Pioli per il raduno.

