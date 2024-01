Christian Pulisic, attaccante americano del Milan, si è raccontato in un’ intervista alla nota testata sportiva statunitense The Athletic

ESPERIENZA AL MILAN – «Mi sto divertendo molto. Mi è stata data una grande opportunità qui»

MUSAH – «È un ragazzo incredibile. Mi piace giocare con lui in Nazionale. Ora è fantastico vederlo giorno per giorno. Se non capisco qualcosa, lui è lì per aiutarmi. Mi insegna un po’ di tutto. Soprattutto le cose di calcio che devo sapere»

RUOLO – «Ho imparato molto, soprattutto giocando sulla fascia destra. Ho imparato molto a trovare i momenti giusti per entrare dentro al campo. Sono migliorato anche con il mio piede debole e nel trovare le soluzioni giuste, i momenti giusti per ripiegare in difesa. In questo senso sono migliorato molto dal punto di vista tattico»

SCUDETTO – «Manca ancora mezza stagione, quindi non mi sembra giusto. Continueremo a spingere e a fare del nostro meglio. Abbiamo ancora molto da giocare. Siamo ancora in Europa League. Ci sono ancora molte partite in campionato in questa stagione, quindi non siamo affatto scoraggiati da quello che sta succedendo. Continueremo a spingere per vincere le partite e speriamo di rendere orgogliosi i nostri tifosi»

DATI MARKETING – «Penso che sia un vantaggio per tutti. È una cosa in più. Non è su questo che mi concentro. Mi concentro sull’aspetto sportivo, sulle prestazioni e sulla vittoria»

USA – «Non c’è un metro di misura per dire esattamente: ‘Se arriviamo fin qui, è un successo’. Andiamo con la mentalità (di) affrontare partita per partita e, naturalmente, l’obiettivo è vincere il torneo – sempre quando si va in un torneo – quindi questo è il modo in cui guardiamo le cose. Abbiamo una buona squadra giovane e questa è una grande opportunità per noi di giocare contro i migliori del mondo e speriamo di mostrare al mondo cosa possiamo fare»

RITORNO IN AMERICA – «Ovviamente non sono un giocatore vecchio. Spero di avere davanti a me dei grandi anni in Europa. Sto amando il mio tempo qui, quindi ovviamente la MLS non è nella mia testa al momento. Ma sì. Alla fine della mia carriera Assolutamente sì. Devo dire che è stata fatta molta, molta strada da quando ho iniziato… quasi 10 anni fa, quando mi sono trasferito in Europa. Il gioco negli Stati Uniti è cambiato moltissimo da allora, persino dalla MLS a oggi, e ho visto un cambiamento enorme per quanto riguarda il sostegno negli Stati Uniti; sai, il sostegno alla squadra nazionale e anche ai club che ora vedono Messi a Miami, e cose del genere. C’è così tanto fermento intorno a questo sport e credo che nei prossimi anni non potrà che migliorare»

UNO DEI PIU’ GRANDI IN AMERICA – «Ricordo di aver guardato i Mondiali da bambino e di aver visto (Clint) Dempsey fare gol in Coppa del Mondo”, dice, “e (Landon) Donovan segnare il gol della vittoria (contro l’Algeria in Sudafrica nel 2010). Sono momenti come questi che rimangono impressi nella mente dei ragazzi e che possono davvero ispirare una generazione, come è successo a me. Guardare qualcuno che viene da dove vieni tu e che gioca ai massimi livelli e che mostra al mondo che possiamo competere ed essere i migliori; sai, competere con i migliori. Per me si tratta di questo. Se posso ispirare i ragazzi, soprattutto negli Stati Uniti, ma spero anche in tutto il mondo. Non c’è niente… non c’è premio più grande per me. Non sono quello che parla di più, ma ci sono altri modi per influenzare un gruppo e un Paese»

LAVORO QUOTIDIANO – «Nel fare quello che faccio ogni giorno. Significa che quando sono con la squadra (nazionale), quando sono nel club, continuo a dimostrare alla gente che, per esempio, ‘Ok, sta superando i limiti. Lui si sta comportando ad alto livello’. Spero di poter essere da esempio anche in questo senso»

ASPETTATIVE – «Ho avuto le mie difficoltà. Non è qualcosa che influisce sulla mia vita quotidiana. Credo di essere un ragazzo abbastanza semplice. Non sono sempre in pubblico, quindi la cosa non mi tocca. Mi alleno ogni giorno. Torno a casa e posso rilassarmi e parlare con le persone che mi sono vicine e che amo, quindi non è una cosa che mi preoccupa in alcun modo. Mi ci devo solo abituare e sono davvero grato di avere la possibilità di fare ciò che voglio»

