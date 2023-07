Conferenza stampa Pulisic, l’esterno americano si presenta al Milan parlando della possibilità di segnare contro l’Inter

Christian Pulisic, in conferenza stampa, si è presentato al popolo del Milan dopo l’acquisto della società rossonera, pungendo subito l’Inter.

LE PAROLE – «Sicuramente sì, è un altro motivo per cui sono venuto al Milan, per giocare la Champions League. Sono qui per giocare e aiutare la squadra a vincere trofei, portando tutta la mia esperienza avuta col Chelsea. Vincere la Champions è stato bellissimo e voglio riprovarci Il derby nel giorno del mio compleanno? Il miglior regalo sarebbe vincere contro l’Inter».

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA

L’articolo Pulisic: «Voglio riportare la Champions League al Milan. Sull’Inter…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG