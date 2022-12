Ivan Kamwa, giornalista camerunense, ha svelato il motivo dell’allontanamento di Onana dal ritiro della sua Nazionale

Il giornalista camerunense di CFOOT Ivan Kamwa ha parlato dell’allontanamento di Onana dal ritiro della sua Nazionale a Qatar 2022.

LE PAROLE – «Dopo alcune sessioni di allenamento con il nuovo staff, in particolare Souleymanou Haminou, vice allenatore responsabile dei portieri, André Onana, che è un riferimento nella sua posizione, inizia ad avere dubbi sulla capacità del nuovo capo dei portieri. André indica i contenuti degli allenamenti specifici per i portieri, riferendosi agli esercizi a cui li sottopone Souleymanou Haminou, che per lui sono obsoleti e non adatti all’allenamento del portiere moderno. Queste critiche raffreddano il rapporto tra i due, ma fino ad allora niente di più grave».

CONTINUA SU INTERNEWS24

L’articolo Qatar 2022, caso Onana: «Ecco perchè è stato allontanato» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG