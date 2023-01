Il portiere della Croazia Livakovic, è stato uno dei migliori dei mondiali e sarebbe un grande acquisto per la Serie A: magari alla Fiorentina

Uno dei migliori portieri della competizione. Classe 1995 è un giocatore che si sta avvicinando al prime della forma. Formazione Dinamo Zagarbia, ottima scuola di talenti, con il Mondiale il suo nome potrebbe interessare a molte squadre in serie.

1) A che squadra servirebbe di più in Serie A?

Delle big del campionato italiano l’unica squadra a cui non potrebbe interessare è l’Inter, che in estate si era già mossa per Onana. La Juve pensa ad un futuro senza Szczesny, ma nel presente il portiere polacco è inamovibile. Il Milan aspetta Maignan, ma al netto di infortuni e complicazioni, il francese è pronto a riprendersi la porta rossonare e di conquistare quella della nazionale. Il Napoli ha cercato per tutta l’estate un portiere, ma Meret si è guadagnato il ruolo da titolare.

Se le big sono a posto con il portiere (romane comprese), forse nella provincia c’è qualche spazio: l’Atalanta cerca un vice Musso e quindi concentrata su altri profili, l’Udinese sarebbe una ottima soluzione, ma Silvestri ha rinnovato fino al 2025. Fiorentina? Terracciano si è guadagnato il posto da titolare, ma ha 32 anni, Gollini non si è ambientato e potrebbe tornare nel giro del mercato… Ecco che lungo l’Arno il portiere croato potrebbe essere una preziosa aggiunta per una squadra che vuole tornare tra le grandi della Serie A

2) A chi prenderebbe il posto?

Pietro Terracciano ha fatto la gran gavetta per arrivare a difendere i pali della Viola. Impegno e determinazione, ma per le ambizioni di Commisso il titolare della Croazia, semifinalista e terza al mondiale potrebberlo riportarlo in panchina (o cercare un’altra squadra).

3) Quanto potrebbe essere accessibile come colpo per la Serie A?

La sua quotazione, secondo quanto riporta Transfermarkt non è impossibile: il valore più alto raggiunto dal calciatore è di 15 milioni nel 2021, attualmente vale 8.5, ma con un Mondiale in cui, con le sue parate, ha eliminato il Brasile, non potranno che farlo alzare. Un colpo non low cost, ma fattibile per la Serie A

L’articolo Qatar 2022, quelli che servirebbero alla Serie A: Livakovic (Croazia) proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG