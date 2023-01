Ounahi è una delle stelle del Marocco in Qatar. Su di lui si sta muovendo già il Napoli, ma per caratteristiche sarebbe perfetto per la Roma

Dopo Spagna-Marocco l’ex ct degli spagnoli, Luis Enrique ha così commentato: «Mi ha sorpreso il numero 8, perdonatemi non mi ricordo il nome… Madre mia! Da dove è venuto fuori questo ragazzo? Gioca molto bene». Si tratta di Azzedine Ounahi, centrocampista del Marocco e dell’Angers, che con gli scontri ad eliminazione diretta ha cambiato marcia, diventando uno dei centrocampisti più interessanti della competizione.

1) A che squadra servirebbe di più in Serie A?

Il Napoli si è fatto in avanti con alcuni primi colloqui con i dirigenti francesi. Se dovesse riuscire nel colpo, sarebbe un’altra tacca di prestigio nella carriera di Giuntoli. Allo stesso tempo, al Napoli Ounahi avrebbe un gran lavoro a togliere ritagliarsi un posto tra Anguissa, Lobotka e Zielinsky, un centrocampo che in questa prima parte di stagione è stata una macchina perfetta. In una squadra come la Roma, invece, un centrocampista di qualità come lui servirebbe e molto.

2) A chi prenderebbe il posto?

Nel caso dovesse andare al Napoli, il posto da titolare sarebbe da contendere con Zielinsky. Il polacco nel trio di centrocampo azzurro è quello con le caratteristiche più simili a quelle del marocchino. Alla Roma la decisione sarebbe ancora più semplice: con un Ouanhi in più e un Cristante in meno il centrocampo gialorosso guadagnerebbe molto in termini di qualità, in attesa anche del ritorno di Wjnaldum

3) Quanto potrebbe essere accessibile come colpo per la Serie A?

L’Angers non vive un momento particolarmente felice, ultimo in classifica. La quotazione di Transfermarkt dice 15 milioni, una cifra accessibile a molti. Chi la spunterà però? Gli acquirenti, che potranno fare pressioni su una squadra ultima in classifica, o l’Angers, forte di quanto visto in Qatar?

