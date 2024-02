Quagliarella “assolve” Alex Sandro dopo Juve Udinese: «Sul gol di Giannetti è stato sfortunato, ha poche colpe»

Quagliarella a Sky Sport ha preso le difese di Alex Sandro per l’errore commesso in Juve Udinese che ha portato al gol di Lautaro Giannetti.

QUAGLIARELLA – «E’ difficile, la palla è veloce, non ha tempo di reazione e infatti l’ha presa di interno coscia, non riesce a spazzarla. La sua sfortuna è che la palla rimane lì, poi Giannetti è stato bravo e scaltro a fare gol. La palla schizza, ha tutti davanti, non ha tempo di colpire di piatto. Doveva essere fortunato se la prendeva col ginocchio. Penso che sia un errore, ma ha poche colpe…».

