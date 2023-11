Fabio Quagliarella ha parlato del capitano dell’Inter Lautaro Martinez, elogiando le doti tecniche che possiede

L’ex attaccante Fabio Quagliarella, uno dei nuovi volti di Sky Sport, si sofferma a parlare così di Lautaro Martinez, impegnato questa sera nel match di Champions League Salisburgo–Inter.

LAUTARO– «Quello che mi piace di Lautaro Martinez, a parte la forza fisica che ha nelle gambe, è che può far gol in qualsiasi modo e qualsiasi momento. Dentro l’area di tap-in oppure se lo inventa da solo. O ancora di testa, di destro e sinistro. A me i giocatori così completi piacciono».

L’articolo Quagliarella esalta Lautaro: «Può far gol in qualsiasi modo» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG