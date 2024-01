Quagliarella: «Io dal Napoli alla Juve? L’ho vissuto in stato confusionale, ma…». Il retroscena riguardo il trasferimento

Quagliarella ai microfoni di Sky Sport ha raccontato un retroscena riguardo il suo trasferimento dal Napoli alla Juve avvenuto nella stagione 2010-2011. Queste le sue parole durante Calciomercato l’Originale.

QUAGLIARELLA – «Come l’ho vissuto? In stato confusionale, c’erano tante cose dietro. Non pensavo mai di lasciare il Napoli in carriera. E non pensavo di andare via dopo un anno, ma sono successe cose extracampo…».

