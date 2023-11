L’ex attaccante della Sampdoria, Fabio Quagliarella, ha detto la sua su Lautaro Martinez dopo Salisburgo-Inter di Champions League

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Fabio Quagliarella si è espresso così su Lautaro Martinez dopo Salisburgo-Inter.

LE PAROLE – «Ormai Lautaro è consapevole della propria forza e importanza. Capisce che anche venti minuti possono esser utili per risolvere. Un gol lo ha segnato su rigore e non è facile e anche lì l’ho visto sereno, consapevole, lo sei quando sai che sei forte. E anche la squadra si fida. Se l’Inter è un grande club oggi? Quando c’è un grande gruppo, il gruppo riesce a toglierti il peso della responsabilità, un gruppo di professionisti seri ti fa capire come si fa ed è più facile inserirsi».

L'articolo Quagliarella: «Lautaro consapevole della propria forza, ha capito una cosa» proviene da Inter News 24.

