Ecco quanto vale sul mercato il trequartista del Monza Colpani dopo aver riportato di nuovo la squadra biancorossa alla vittoria

Il Monza ritorna alla vittoria grazie al solito Colpani: quando l’ex Atalanta è in forma tende a fare sempre la differenza, e di conseguenza a portare punti salvezza importanti alla squadra biancorossa.

Visto che si è pur sempre in tema mercato, ci si chiede quanto possa valere il trequartista del Monza. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, il prezzo imposto da Galliani per il ragazzo si aggira intorno ai 20 milioni, con Inter, Juve e Lazio sempre pronti a far loro il giocatore.

