Quando Mauricio Pinilla con una rovesciata portò l’Atalanta alla salvezza nel finale contro il Cagliari in casa

1 febbraio 2015, Atalanta-Cagliari: scontro diretto per non retrocedere. Gli uomini di Colantuono non sono più quelli dell’anno scorso, e il mister romano ha bisogno di una vittoria non solo per dare fiducia all’ambiente, ma anche rassicurare la società vista la panchina traballante. Il clima allo stadio è povero di entusiasmo, e non per una questione di risultati: la decisione di far entrare all’Atleti Azzurri d’Italia soltanto i tesserati (lasciando fuori gli ultras orobici) è risultata fatale anche nel supporto di Denis e compagni.

La gara è all’insegna dell’equilibrio, dove entrambe le squadre ribattono colpo su colpo: Dessena risponde al goal di Biava, e Stendardo sfiora il goal poco dopo un palo dei sardi.

L’1-1 sembra destinato a diventare realtà, ma al 93′ cross dalla destra di Cigarini, rovesciata monumentale di Mauricio Pinilla e palla in rete. Il comunale esplode di gioia. L’Atalanta porta a casa l’intera posta in palio: con il senno di poi quel gesto calcistico tanto bello quanto impeccabile sarà decisivo nella permanenza in Serie A.

L’articolo Quel mega effetto speciale di Pinilla che fa esplodere il Comunale: Atalanta Cagliari 2015 proviene da Calcio News 24.

