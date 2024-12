Non accennano a placarsi le polemiche per le scorribande verbali tra il tecnico leccese ed il presidente nerazzurro. Gianni Visnadi a Sky Sport ha detto la sua sulla lotta Scudetto e sulle schermaglie dialettiche tra Antonio Conte e Beppe Marotta schierandosi apertamente. “Il Napoli ha il dovere di concorrere a vincere lo scudetto esattamente come l’Inter ma nessuno è obbligato a vincere lo scudetto”. Definizione di fallimenti “Non è un fallimento se l’Inter non vince lo scudetto, il fallimento è quello del Napoli dell’anno scorso, fallimento è quello del Milan dell’anno precedente. La squadra campione che finisce quinta, che finisce decima. Se perde di pochi punti, non è fallimento”. Il parere “Secondo me l’Inter non è la favorita per lo scudetto, non penso sia così più forte delle altre, è stato il lavoro di Inzaghi che ha fatto sembrare giocatori bravi dei giocatori fenomenali. Adesso sta facendo un campionato onesto […]

