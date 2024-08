Milan e Monza si sfidano questa sera a San Siro per il secondo trofeo dedicato alla memoria di Silvio Berlusconi, attesi 50 mila spettatori

San Siro si prepara a ospitare un evento calcistico di grande risonanza, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Si tratta della seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, un appuntamento che omaggia la figura dell’ex presidente di Milan e Monza, due squadre storiche del calcio italiano. Oggi, martedi 13 Agosto, circa 50mila spettatori sono attesi sugli spalti per una serata all’insegna dello sport e del ricordo, in cui verrà dato il calcio d’inizio alle ore 21.

Un Milan carico di entusiasmo

La squadra rossonera si presenta sul prato verde di San Siro cavalcando l’onda dell’entusiasmo dopo un tour negli Stati Uniti costellato da successi prestigiosi. Aver battuto avversari del calibro di Manchester City, Real Madrid e Barcellona ha dato una spinta morale non indifferente alla compagine guidata da Fonseca. Tuttavia, il tecnico si trova ancora a dover lavorare su alcuni aspetti, principalmente difensivi, nonostante la sua impronta sulla squadra stia iniziando a mostrarsi. Questa partita rappresenterà per lui un debutto significativo a San Siro, un’occasione per dimostrare il proprio valore sotto lo sguardo attento di Gerry Cardinale.

Paulo Fonseca

Il Monza e il ritorno di Nesta a San Siro

Dall’altra parte, il Monza raggiunge questo importante appuntamento dopo aver superato il Südtirol in Coppa Italia, una vittoria sudata che ha richiesto i calci di rigore per essere portata a casa dopo lo 0-0 al termine dei tempi regolamentari. Per il tecnico Alessandro Nesta, questo match avrà un sapore particolare, essendo lui un’ex gloria del Milan. Vivere questa serata a San Siro, ma da avversario, di fronte a quello che una volta era il suo pubblico, sarà certamente carico di emozioni.

Dove seguire la partita

Per tutti gli appassionati che non potranno essere presenti sugli spalti, sarà possibile seguire la partita in diretta televisiva su Canale 5. Inoltre è disponibile lo streaming su Infinity e Sportmediaset, che permetterà a tifosi di ogni dove di non perdere nemmeno un minuto di questo interessante antipasto di Serie A.

L’evento rappresenta non solo una celebrazione sportiva ma anche un momento di memoria e riconoscimento per Silvio Berlusconi, legato indissolubilmente alle città di Milano e Monza attraverso il calcio. Milan e Monza si preparano quindi a vivere una serata sotto il segno della competizione ma anche del ricordo, unendo passato, presente e futuro nel nome di questo sport.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG