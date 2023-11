Al via i sedicesimi di finale della Coppa Italia: i bookmakers si sbilanciano con le quote per le favorite alla vittoria finale

I bookmakers si sbilanciano con le quote per la favorita alla vittoria della Coppa Italia, con i sedicesimi di finale che sono appena cominciati. L’Inter e le altre teste di serie aspettano i primi verdetti per il completamento del tabellone e per sapere quali saranno le proprie avversarie.

La Gazzetta dello Sport riporta le quote dei bookies per la vittoria finale della competizione. La favorita è l’Inter di Inzaghi, con il suo successo (che sarebbe il terzo consecutivo) dato a 4.00 su Sisal e a 5.00 su William Hill. A 5.50 la vittoria della Juve per William Hill, Bet365 e LeoVegas, mentre resta a 4.00 la quota dei bianconeri secondo Sisal. Infine, la vittoria del Napoli oscilla tra i 4.50 e i 5.00.

