Adrien Rabiot a Dazn dopo Lazio Juve.

MEGLIO NEL SECONDO TEMPO – «Siamo entrati troppo molli nel primo tempo, non abbiamo vinto un duello perdendo tutti i palloni. Meglio nel secondo tempo, ma non era difficile perché il primo è stata una vergogna. Non so come spiegarlo. Dopo aver preso il gol abbiamo avuto una reazione, nella ripresa abbiamo creato occasioni ma non è bastato».

MIGLIOR STAGIONE DELLA CARRIERA – «Sì, è la mia miglior stagione. Sono cresciuto tanto, gli ultimi due anni soprattutto col mister. Sto lavorando tanto per il gol ma anche per dominare a centrocampo sia in fase offensiva sia difensiva. Provo sempre a dare il 100% per aiutare i compagni di squadra».

RUOLO PREFERITO TRA JUVE E NAZIONALE – «Ho un ruolo diverso qui alla Juve. Mi piace perché posso fare tanti inserimenti, il mister mi chiede di andare anche in zona gol. Queste sono le mie caratteristiche, mi piace giocare da mezz’ala. In Nazionale abbiamo tanti giocatori offensivi, sono più un giocatore da equilibrio».

PIU’ AMATO DAI TIFOSI – «Ho sempre dato il 100% dal primo giorno che sono arrivato alla Juve. Nel calcio è sempre così, se fai gol ti amano e se non lo fai sei scarso. Sono concentrato su quello che devo fare per aiutare la squadra a vincere. Facendo gol, assist, la gente ti sostiene e ti ama di più. Resto? Su questo non so ancora, dobbiamo discutere con la società».

