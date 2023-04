Marco Landucci, vice allenatore della Juve, ha parlato a Dazn dopo il match di Serie A contro la Lazio. Le dichiarazioni

Le parole di Landucci a Dazn dopo Lazio Juve.

GOL MILINKOVIC – «Decide l’arbitro, quelli della Lazio dicono che non è fallo, quelli della Juve che lo è. Dico che abbiamo fatto un primo tempo al di sotto, nel secondo tempo meritavamo di pareggiare. Il campo ha detto questo, accettiamo il verdetto. Peccato perchè nel primo tempo non abbiamo fatto bene. Chiesa è entrato bene, Paredes anche. Ci è mancato il gol, che non è poco».

CAMBIO MODULO – «Siam partiti a inizio anno con Chiesa e Pogba nella squadra ma non li abbiamo mai avuti. Chiesa è fermo da un anno, ora è una nota positiva. Ci siamo messi a 4 dietro, sembrava meglio. Nel secondo tempo abbiamo iniziato bene, abbiamo preso subito gol ma abbiamo avuto diverse occasioni per pareggiare».

VLAHOVIC IN DIFFICOLTA’ – «Gli attaccanti devono trovare il gol, nel primo tempo lo abbiamo trovato poco. Sono d’accordo sui contrasti, bisogna vincerli e non perderli. Eravamo leggerini».

ALLEGRI – «L’ho sentito a fine partita, l’abbiamo analizzata. Ha detto che abbiamo fatto un buon secondo tempo, non il primo. Non ci siamo difesi male, dovevamo fare meglio le uscite. Non è che ci hanno infilato, eravamo messi giusti. Non facciamo polemica sugli episodi, andiamo avanti».

DI MARIA MEGLIO COL CAMBIO MODULO – «Ha fatto meglio. Tutti han fatto meglio nel secondo tempo, io cercavo di far arrivare la palla anche a Chiesa che nell’uno contro uno è devastante. Abbiamo creato anche a sinistra con Angel».

DANILO – «Ha giocato tutte le partite, gli abbiamo dato un turno di riposo anche perché giovedì abbiamo una partita importante e dobbiamo gestire le forze. C’è stato il rientro di Alex, che ci poteva dare tanto con le uscite col sinistro».

FIDUCIOSI DI ARRIVARE IN CHAMPIONS – «Sempre ottimisti. Aspettiamo il 19 la sentenza, sul campo abbiamo fatto 59 punti. Ora ne abbiamo 44 ma ragioniamo di partita in partita. Aspettiamo la sentenza del 19 poi ripartiamo».

The post Landucci a Dazn: «Gol Milinkovic? Decide l’arbitro. Accettiamo il verdetto del campo» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG