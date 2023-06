Rabiot coccolato dalla Juve via social: c’è speranza per il rinnovo del contratto in scadenza a fine giugno? – VIDEO

Oggi è stato il giorno dell’ufficialità dell’addio di Di Maria e la Juve spera di non dover salutare anche Rabiot.

Adrien sfiora solo il gol. Ma che azione pic.twitter.com/f0FSgmOlVU — JuventusFC (@juventusfc) June 6, 2023

Sui social i bianconeri hanno condiviso il video della grande azione che la squadra ha creato contro l’Udinese per mandare al tiro proprio il francese. Che sia un tentativo per provare a convincere il centrocampista, in scadenza di contratto a fine giugno, a restare ancora a Torino?

