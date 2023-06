Chiesa ripensa al gol all’Udinese: la gioia dell’esterno della Juve per la rete che ha regalato l’ultima vittoria stagionale – FOTO

E’ stato Chiesa a regalare l’ultima gioia stagionale alla Juve segnando il gol vittoria contro l’Udinese domenica scorsa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Chiesa (@fedexchiesa)

L’esterno bianconero, via Instagram, ha condiviso un messaggio e una foto per manifestare la sua gioia per la rete. L’annata di Chiesa è stata fortemente condizionata dal lungo infortunio, ma nelle ultime partite aveva dato positivi segnali di ripresa.

