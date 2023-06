Ventola: «Come fa Allegri a dire che la stagione della Juve è stata positiva». La frecciata dell’ex attaccante all’allenatore

Ventola, ex attaccante dell’Inter, nel corso dell’ultima puntata della Bobo Tv ha commentato le dichiarazioni di Allegri post Udinese Juve.

VENTOLA – «Come fa a dire che la stagione è stata positiva C’è un secondo fine che non capisco o non voglio capire…La Juve come società ha fatto sempre più sforzi degli altri e per vorrebbe mandarlo via, ma per le questioni extracampo resta. Io rimango dell’opinione che questa stessa rosa con altro un allenatore vince il campionato».

