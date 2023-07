Rabiot esalta Allegri: «Ha capito chi sono, ancora oggi mi dice questo in allenamento». Le dichiarazioni del centrocampista

Rabiot, nel corso dell’intervista rilasciata al canale Twitch della Juve, ha parlato così di Allegri.

PERCHE’ ALLEGRI E’ COSI’ SPECIALE PER LUI – «Il mister ha capito chi sono, cosa posso dare sul campo. Mi lascia anche questa libertà, mi ha spinto tanto dall’inizio, due anni fa, a fare gol anche in allenamento. Me lo ha sempre detto. Ancora oggi me lo dice sempre. Per me è stato importante a darmi la fiducia di andare sempre avanti, continuare a giocare di partita in partita e avere questi numeri. È un allenatore per me incredibile, anche con i giocatori giovani si prende il tempo di fare le cose, di spiegare. Per questo è molto importante».

L’INTERVISTA DI RABIOT SUL CANALE TWITCH DELLA JUVE

