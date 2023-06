Rabiot Juve, c’è fiducia sul rinnovo: la palla passa al francese che deve rispondere alla proposta fatta dal club

La Juve spera di continuare ad avere Rabiot in rosa anche nella prossima stagione. Come spiegato da Luca Marchetti a Sky Sport 24, i bianconeri hanno mandato al francese la proposta per il rinnovo del contratto per un’altra stagione. Ora la palla passa all’ex Psg che deve dare una risposta.

La Juve, comunque, è fiduciosa di riuscire a trattenere Rabiot per un altro anno, approfittando dei benefici del decreto crescita, lasciando poi il centrocampista libero di decidere il proprio destino nell’estate 2024.

